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Буайе попросила все группы Сената присоединиться к ее предложению о признании независимости Арцаха

Буайе попросила все группы Сената присоединиться к ее предложению о признании независимости Арцаха

Депутат Национального собрания Франции Валери Буайе попросила все группы Сената присоединиться к ее предложению о принятии резолюции об осуждении Азербайджана и Турции и признании независимости Республики Арцах. Как сообщает Арменпресс, об этом Буайе написала на своей странице в Facebook.

«Я попросила все группы Сената присоединиться к моему предложению о принятии резолюции об осуждении Азербайджана и Турции и признании независимости Республики Арцах. На карту поставлены жизни, на наших глазах разворачивается геноцид. Пора действовать», - написала Буайе.

Ранее депутат Национального собрания Франции Валери Буайе сообщила, что внесет в Сенат предложение о признании независимости Нагорного Карабаха и осуждении действии Азербайджана и Турции.


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