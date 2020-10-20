Буайе попросила все группы Сената присоединиться к ее предложению о признании независимости Арцаха

Депутат Национального собрания Франции Валери Буайе попросила все группы Сената присоединиться к ее предложению о принятии резолюции об осуждении Азербайджана и Турции и признании независимости Республики Арцах. Как сообщает Арменпресс, об этом Буайе написала на своей странице в Facebook.

«Я попросила все группы Сената присоединиться к моему предложению о принятии резолюции об осуждении Азербайджана и Турции и признании независимости Республики Арцах. На карту поставлены жизни, на наших глазах разворачивается геноцид. Пора действовать», - написала Буайе.

Ранее депутат Национального собрания Франции Валери Буайе сообщила, что внесет в Сенат предложение о признании независимости Нагорного Карабаха и осуждении действии Азербайджана и Турции.