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Армия обороны Арцаха уничтожила еще один Bayraktar TB2

Армия обороны Арцаха уничтожила еще один Bayraktar TB2

Армия обороны Арцаха уничтожила еще один турецкий беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2. Как сообщает Арменпресс, фотографии останков БПЛА, на которых видны также управляемые ракеты МАМ, опубликовала пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

Ранее в Минобороны Армении подтвердили, что уничтоженный Армией обороны Арцаха 19 октября беспилотный летательный аппарат являлся турецким ударным БПЛА Bayraktar TB2.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что во время войны Армия обороны Арцаха уничтожила около десятка турецких беспилотников «Bayraktar».


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