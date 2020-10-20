Замминистра ИД РФ и посол ФРГ в РФ обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе 

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко 20 октября принял для беседы Чрезвычайного и Полномочного посла Федеративной Республики Германия в России Г.фон Гайра по его просьбе.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МИД РФ, состоялся полезный обмен мнениями и оценками состояния дел на пространстве СНГ, в частности относительно продолжающихся военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта. Подтверждена безальтернативность выполнения всех положений заявления, принятого по итогам встречи министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении в Москве 10 октября с.г.

Отмечается также, что среди других тем затрагивалась ситуация в Киргизии и Белоруссии, ход урегулирования внутриукраинского кризиса.