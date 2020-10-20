РФ должна пересмотреть свои отношения с Турцией: статья Strategic Culture о Нагорном Карабахе

Американское издание Strategic Culture опубликовало обширную статью о ситуации в Нагорном Карабахе, отношениях между Азербайджаном и Арменией и роли Турции и России в этих процессах. Как сообщает Арменпресс, в начале статьи автор отмечает, что основная роль Анкары в начале очередного витка противостояния между Баку и Ереваном не вызывает сомнений и становится все более очевидной.

«Поэтому сторонам будет трудно договориться, а тлеющий конфликт может превратиться в длительную войну.

Недавно президент Турции Реджеп Эрдоган позвонил российскому лидеру Владимиру Путину и заверил его в поддержке Анкарой усилий Москвы по достижению перемирия в Нагорном Карабахе. При этом турецкий лидер фактически поставил ультиматум своему российскому коллеге, заявив, что речь должна идти об «окончательном урегулировании» многолетнего территориального спора между Ереваном и Баку. Но турки и азербайджанцы уже четко дали понять, что единственным приемлемым для себя решением они считают полный отказ армян от любых притязаний на регион», - говорится в статье.

Strategic Culture пишет, что Анкара и Баку еще до начала «контрнаступательной операции» в регионе в конце сентября доходчиво показали, что они подразумевают под «окончательным урегулированием». В июле были проведены большие совместные военные учения и часть турецких сил осталась на территории Азербайджана.

«Одновременно с этим, в третьем квартале 2020 года, в шесть раз вырос турецкий военный экспорт в Азербайджан и началась переброска тысяч наемников из Сирии, Ливии и других стран. Следовательно, обострение было спланировано заранее и не является спонтанным ответом на действия армянской стороны. Поэтому нет сомнений, что Турция и Азербайджан приняли стратегическое решение осуществить «окончательное урегулирование» территориального спора военными средствами», - говорится в статье.

Согласно Strategic Culture, в связи с этим, посреднические усилия Москвы по остановке боевых действий чреваты самыми неожиданными последствиями. Нарушение договоренностей о прекращении огня являются тому наглядным доказательством.

«Кроме того, конфликт демонстрирует попытки расширения, так как Армения и Азербайджан периодически наносят удары друг по другу за пределами Нагорного Карабаха. При этом Москва связана с Ереваном обязательствами в рамках ОДКБ и в случае реальной угрозы Армении Россия будет вынуждена пойти на военное вмешательство», - отмечается в статье.

Strategic Culture считает, что такое развитие событий будет означать, что Россия и Турция находятся в состоянии войны.

Есть опасения, что подобный сценарий устраивает турецкого президента Эрдогана, ведь Анкара потерпела болезненное поражение от Москвы в Сирии. Планы Турции и НАТО по смене режима в Дамаске были полностью разрушены Россией. Поэтому обострение в Нагорном Карабахе может быть местью Эрдогана за перенесенное унижение. Вероятно, России нужно пересмотреть свои отношения с Турцией, дав ей понять, что та подошла к «красной линии», - говорится в статье.