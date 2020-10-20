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МО Армении опровергает заявление Азербайджана об обстреле районов Геранбо и Тертера

МО Армении опровергает заявление Азербайджана об обстреле районов Геранбо и Тертера

Минобороны Армении опровергает заявление минобороны Азербайджана о том, что армянская сторона якобы наносит ракетные удары по районам Геранбо и Тертера. Об этом сообщила пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян в беседе с Арменпресс.


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