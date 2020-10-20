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Армен Ованнисян назначен заместителем министра юстиции Республики Армения

Армен Ованнисян назначен заместителем министра юстиции Республики Армения

Решением премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна, Армен Ованнисян назначен заместителем министра юстиции Республики Армения. Как сообщает Арменпресс, решение опубликовано на сайте правительства e-gov.am.


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