Недалеко от Степанакерта была обнаружена кассетная ракета, выпущенная Азербайджаном

Кассетная ракета с более чем 260 неразорвавшимися боеприпасами, выпущенная Азербайджаном, была обнаружена недалеко от столицы Арцаха Степанакерта. Они запрещены всеми международными конвенциями. Об этом «Арменпресс» сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах.

“Район, где была обнаружена ракета, имеет экономическое значение. Здесь люди занимаются скотоводством, садоводством и пчеловодством. Рядом нет никаких военных объектов. Саперы управления спасательных сил ГСЧС будут и дальше уничтожать боеприпасы, обнаруживаемые на пастбищах и в близлежащих лесах. В эти дни армянские и зарубежные СМИ в Арцахе снимают и освещают работу саперов. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах вновь призывает своих соотечественников к бдительности.

“Если вы обнаружите бомбу или другое взрывное устройство на своем заднем дворе, в саду или даже в лесу, немедленно звоните по номеру 911 112 101”, - говорится в заявлении ГСЧС Арцаха.