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Группа оценки рисков авиационной безопасности ЕС признала воздушное пространство Армении безопасным

Группа оценки рисков авиационной безопасности ЕС признала воздушное пространство Армении безопасным

Группа оценки рисков безопасности полетов Европейского союза объявила воздушное пространство Армении безопасным и управляемым. Об этом «Арменпресс» сообщили в Комитете гражданской авиации Республики Армения.

В условиях военного положения Комитет гражданской авиации Армении принял меры по обеспечению безопасности воздушного пространства страны для гражданских и гуманитарных полетов. Комитет направил всем авиакомпаниям 3 NOTAM сообщения.

Первое сообщение носит предупредительный характер, в котором комитет призывает пилотов перед пролетом во время боевых действий над армяно-азербайджанской границей провести дополнительную оценку рисков.

Второе сообщение информирует о возможном наличии беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве Республики Армения, при этом прося экипажи в случае обнаружения неизвестного воздушного объекта немедленно предоставить эту информацию авиадиспетчерам.

Третье сообщение комитета касается определенных ограничений на воздушной границе между Арменией и Азербайджаном. Некоторые точки были закрыты по соображениям безопасности. Комитет также отметил высокий уровень сотрудничества между органами управления воздушным движением и силами ПВО.

ЕВРОКОНТРОЛЬ - Организация по авиационной безопасности и EASA - Европейское агентство по безопасности полетов выразили свое доверие шагам, предпринятым Комитетом гражданской авиации Армении и выполнению обязательств по мерам безопасности.

“Учитывая боевые действия в регионе, Комитет гражданской авиации принял все меры для обеспечения безопасности воздушного пространства Армении. Сегодня Международный день авиадиспетчеров. Я поздравляю их и подчеркиваю их высокий профессионализм и преданность делу обеспечения безопасности полетов. В самые тяжелые дни эпидемии диспетчеры добровольно изолировались на работе на несколько дней, а во время войны они круглосуточно продолжают свою героическую работу, выполняя неоценимую работу по сохранению безопасности воздушного пространства Армении”, - заявила председатель Комитета гражданской авиации Армении Татевик Ревазян.


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