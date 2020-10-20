Группа оценки рисков авиационной безопасности ЕС признала воздушное пространство Армении безопасным

Группа оценки рисков безопасности полетов Европейского союза объявила воздушное пространство Армении безопасным и управляемым. Об этом «Арменпресс» сообщили в Комитете гражданской авиации Республики Армения.

В условиях военного положения Комитет гражданской авиации Армении принял меры по обеспечению безопасности воздушного пространства страны для гражданских и гуманитарных полетов. Комитет направил всем авиакомпаниям 3 NOTAM сообщения.

Первое сообщение носит предупредительный характер, в котором комитет призывает пилотов перед пролетом во время боевых действий над армяно-азербайджанской границей провести дополнительную оценку рисков.

Второе сообщение информирует о возможном наличии беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве Республики Армения, при этом прося экипажи в случае обнаружения неизвестного воздушного объекта немедленно предоставить эту информацию авиадиспетчерам.

Третье сообщение комитета касается определенных ограничений на воздушной границе между Арменией и Азербайджаном. Некоторые точки были закрыты по соображениям безопасности. Комитет также отметил высокий уровень сотрудничества между органами управления воздушным движением и силами ПВО.

ЕВРОКОНТРОЛЬ - Организация по авиационной безопасности и EASA - Европейское агентство по безопасности полетов выразили свое доверие шагам, предпринятым Комитетом гражданской авиации Армении и выполнению обязательств по мерам безопасности.

“Учитывая боевые действия в регионе, Комитет гражданской авиации принял все меры для обеспечения безопасности воздушного пространства Армении. Сегодня Международный день авиадиспетчеров. Я поздравляю их и подчеркиваю их высокий профессионализм и преданность делу обеспечения безопасности полетов. В самые тяжелые дни эпидемии диспетчеры добровольно изолировались на работе на несколько дней, а во время войны они круглосуточно продолжают свою героическую работу, выполняя неоценимую работу по сохранению безопасности воздушного пространства Армении”, - заявила председатель Комитета гражданской авиации Армении Татевик Ревазян.