Католикос Всех Армян принял посла Королевства Нидерландов

Его Святейшество Верховный Патриарх и Католикос Всех Армян Гарегин II 20 октября в Первопрестольном Святом Эчмиадзине принял чрезвычайного и полномочного посла Королевства Нидерландов в Республике Армения Нико Схермерса. Об этом «Арменпресс» сообщили в информационной системе Первопрестола.

Его Святейшество поздравил новоназначенного посла и пожелал ему успехов в выполнении его миссии в Армении. Армянский понтифик подчеркнул, что посол приступил к исполнению своих обязанностей в тяжелый период, когда армянский народ борется за защиту мирной и независимой жизни народа Арцаха, чтобы предотвратить новый геноцид против армянского народа.

Касаясь Арцахского конфликта и путей его урегулирования, Католикос Всех Армян придал важность решительной позиции международного сообщества в поддержку справедливого требования независимой жизни арцахских армян. Вознеся молитву за восстановление прочного мира в регионе, армянский патриарх добавил: “Мы полны веры в то, что справедливость и истина восторжествуют”.

В течение встречи Его Святейшество коснулся и исторических связей двух народов, в частности, гуманитарной помощи и поддержки, оказанной народом Нидерландов нуждающимся детям армянского народа во время геноцида.

Его Святейшество и посол обсудили и вопросы, касающиеся отношений между Первопрестолом и церквями Королевства Нидерландов.