Глава МИД Армении обсудил с Уэнди Мортоном ситуацию в зоне карабахского конфликта

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян провел телефонный разговор с постоянным секретарем по вопросам Европейского соседства и Америки Великобритании Уэнди Мортоном. Об этом «Арменпресс» сообщили в департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении.

Разговор касался ситуации, создавшейся в результате широкомасштабной агрессии, развязанной военно-политическим руководством Азербайджана против Республики Арцах. Министр Мнацаканян обратил внимание своего собеседника на многочисленные факты зверств, совершенных азербайджанскими вооруженными силами против гражданского населения, пыток, убийств военнопленных, попавших в их руки, постоянных нападений на гражданские поселения, объекты жизнеобеспечения и обстрелов религиозных и культурных объектов.

Постоянный секретарь Мортон выразил свои глубочайшие соболезнования в связи с жертвами среди гражданского населения. Была подчеркнута необходимость выполнения договоренностей о прекращении огня, достигнутых 10 и 17 октября. В этом контексте министр Мнацаканян отметил, что нарушение этих соглашений со стороны Азербайджана еще раз демонстрирует неспособность последнего соблюдать свои собственные обязательства и отказаться от своих стремлений к военному решению конфликта. Министр иностранных дел выразил глубокую обеспокоенность тем, что такое поведение Азербайджана явно поддерживается и поощряется Турцией, которая, в свою очередь, пытается продвинуть свои амбициозные цели путем дестабилизации региональной безопасности.

Министр Мнацаканян подтвердил приверженность Армении исключительно мирному урегулированию конфликта и установлению стабильного режима прекращения огня, поддерживаемого с помощью механизмов верификации.