Противник отступает в южном направлении, неся большие потери: Минобороны Армении

ЕРЕВАН, 20 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Противник, неся большие потери, отступил на южном направлении, к Худаферинскому водохранилищу.



Как сообщает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

Худаферин или Хода-Афаринское водохранилище - это искусственное озеро на реке Аракс на границе Ирана и Арцаха. Он находится в 8 км от города Хомарлу в восточной провинции Азербайджана и в 30 км от села Араджамух в Гадрутском районе Арцаха.