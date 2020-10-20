Президент Арцаха представил ситуацию, сложившуюся в результате азербайджано- турецкой агрессии

20 октября президент Республики Арцах Араик Арутюнян принял группу депутатов фракции “Мой шаг” Национального собрания Армении во главе с председателем НС Араратом Мирзояном. Об этом «Арменпресс» сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

Глава государства представил ситуацию, создавшуюся в результате азербайджано-турецкой агрессии, отметив, что амбиции нынешних властей Азербайджана должны получить политическую оценку.

Касаясь ситуации на фронте, президент подчеркнул, что по всей линии передовой продолжаются интенсивные боевые действия, наиболее тяжелые бои идут на территориях общин Ишханадзор, Ковсакан и Миджнаван Кашатагского района.

В свою очередь председатель Национального собрания Армении Арарат Мирзоян отметил, что Республика Армения, всеми возможностями, будет рядом с Арцахом. И как гарант безопасности Арцаха, Армения осуществляет, и будет осуществлять все необходимые действия.