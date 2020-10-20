Армия обороны Арцаха сбила около десятка турецких БПЛА “Байрактар”: Пашинян

За время войны Армия обороны Арцаха сбила около десятка турецких БПЛА “Байрактар”. Как сообщает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

“Однако ни одно из поврежденных устройств не падало в районах, находящихся под контролем Армии обороны. Похоже, у нас наконец-то есть сегменты БПЛА “Bayraktar”, который показывают, что он был произведен в сентябре, а ультрасовременная камера была произведена в Канаде в июне.

Почему это так важно? Этот факт доказывает прямое участие Турции в террористической войне против Арцаха и в ее подготовке. И те страны, которые поставляют Турции части для Байрактара, должны последовать примеру Канады и остановить дальнейшие поставки”, - написал Пашинян.

Министерство обороны Армении подтвердило, что беспилотник, сбитый накануне подразделением ПВО Армии обороны Арцаха, был турецким ударным БПЛА Bayraktar TB2. Пресс-секретарь МО Армении Шушан Степанян сообщила, что камера дистанционного управления турецкого ударного БПЛА Bayraktar TB2, сбитого накануне подразделением ПВО АО Арцаха, была модели L-3 WESCAM CMX-15D. Она была произведена в июне 2020 года канадской компанией “WESCAM” и установлена на Bayraktar TB2 в сентябре 2020 года. Общая время работы составило 31 час.