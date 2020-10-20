Мы молимся за установление мира: Джордж Клуни в своем видеообращении поддержал армян

Голливудская звезда, почетный сопредседатель отборочной комиссии премии “Аврора” Джордж Клуни в видеообращении выразил солидарность с армянским народом, отметив, что они молятся за установление мира.

Как передает «Арменпресс», видеообращение опубликовано на официальной странице “Авроры” в Facebook.

“Привет. Сожалею, что в этот вечер мы не можем быть вместе. Это непростые времена, особенно для жителей Армении. Мы надеемся, мы молимся, чтобы мир был установлен как можно скорее. Это самое важное, о чем мы можем думать”, - заявил актер.

Говоря об “Авроре”, Клуни подчеркнул, что для него с самого начала было честью вместе с Эли Визелем участвовать в работах “Авроры”.

“Прежде всего, я хотел бы от всего сердца поздравить “Аврору” за проделанную тяжелую работу, за те средства, которые направляются на привлечение внимания, на содействие лауреатам этой премии, людей, удостоенных этой премии. Они лучшие из нас, они уникальны, потому что рискуют своей жизнью, чтобы сделать мир лучше”, - сказал Клуни.

Однако, Джордж Клуни надеется, что в ближайшем будущем необходимость в премии “Аврора” отпадет. Это его молитва, его надежда. “Спасибо за Ваше участие. Надеюсь скоро встретиться с Вами в одном месте. До свидания”, - заключил известный актер.

С 27 сентября Азербайджан, используя весь свой арсенал, при поддержке Турции начал военные действия, направленные против Арцаха. Огонь ведется даже в направлении мирного населения как в Арцахе, так и в Армении. Есть подтвержденная информация, что в вооруженных силах Азербайджана против армянской стороны воюют и наемники, переброшенные Турцией из Сирии.

Миссия Всемирной гуманитарной инициативы “Аврора” заключается в воздании должного героям нашего времени, в оценке исключительного влияния, которое их деятельность оказала на сохранение человеческих жизней и развитие гуманитарной деятельности.