В Европе все знают, что войну начал Азербайджан: активисты довольны встречей с послом ЕС

По словам граждан, встречавшихся с послом Евросоюза в Армении Андреа Викторин, позиция посла Евросоюза по арцахскому вопросу является проармянской. Как сообщает «Арменпресс», об этом они заявили в разговоре с журналистами после встречи с послом.

Активисты Армине Мелконян, Арсен Варданян и Анаит Бахшян встретились с Андреа Викторин. Однако, представители СМИ, на встречу не были допущены.

“Ответы Андреа Викторин были достаточно четкими, хотя и были некоторые разногласия по поводу терминов и неправильных формулировок. Мы говорили о том, что ЕС и все европейские структуры сегодня проводят такую же политику молчания, как и во время четырехдневной войны в апреле 2016 года”, - сказала Армине Мелконян.

Участники встречи показали послу фотографии, свидетельствующие о жестоком обращении азербайджанской стороны с армянскими пленными и жертвами. Посол сказала, что ей все известно, даже в деталях. Она сообщила, что все представлено в Брюссель. Она также выразила надежду, что оценка будет соответствующей.

“Андреа Викторин призналась в своей симпатии к армянам. Все в Европе знают, что именно Азербайджан развязал войну и при посредничестве с Турцией. Позиция посла была крайне проармянской. Это было заметно”, - сказала Армине Мелконян.

Посол отметила, что она глубоко опечалена ударом по церкви Газанчецоц в Шуши и уничтожением культурных ценностей. Но, вместе с тем и напомнила, что решения ЕС не принимаются в одностороннем порядке. Окончательную оценку должны провести более 20 стран. Она сказала, что теперь они представят в Брюссель факты, предоставленные на этот раз, в надежде, что страны ЕС дадут справедливую оценку. Арсен Варданян отметил, что сочувствие посла было довольно заметно, но, тем не менее, она настаивала на точке зрения ЕС. “Был подчеркнут вопрос территориальной целостности. Однако, вопрос самоопределения наций мы сочли более чем важным, отмечая, что после распада СССР и Армения, и Азербайджан, и Грузия, и другие республики объявили о своей независимости, Арцах также объявил свою независимость, которая должна быть признана на международном уровне. И сейчас лучшее время для этого. “Территориальная целостность не может рассматриваться на территории распавшегося Советского Союза”, - сказал он.

Все материалы и факты, доказывающие военные преступления, фиксируются в Европе. Международные организации, группы по установлению фактов обрабатывают их, для того чтобы Азербайджан и Турция были бы привлечены к ответственности за совершаемые военные преступления в Международном военном трибунале. Участники встречи попросили указать в отчете, что Азербайджан рассматривает Арцах как территорию без армянского населения. А это один из первых показателей геноцида. Они также подчеркнули, что арцахский вопрос имеет лишь одно решение - признание Арцаха.

Анна Григорян