Археологи обнаружили в оттаявших ледниках древние артефакты

Из-за того, что в альпийских горах сейчас активно таят ледники, группа археологов смогла обнаружить в этих местах древние артефакты. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Daily Mail.

Исследователи нашли нить из растительных волокон возрастом примерно шесть тысяч лет, деревянную фигурку, шнурованные туфли, датируемые третьим тысячелетием до нашей эры, а также другие сокровища. Все предметы сохранились в отличном состоянии, так как лед защитил их от гниения.

Ученые осознают, какое разрушительное воздействие оказывает изменение климата на окружающую среду. И тем не менее, один плюс они нашли: тающие ледники предоставили экспертам "возможность" значительно расширить понимание о жизни людей, проживающий в горах тысячелетия назад. В науке даже появилась новая область исследования под названием "ледниковая археология".

Долгое время считалось, что доисторические люди не покидали высокие горы, но ряд недавних исследований свидетельствует об обратном. В прошлом месяце археолог Регула Габлер и ее команда обнаружили на перевале Шнидейох в Альпах веревку. Ученые полагают, что этой находке тоже более шести тысяч лет.

В 2003 году уже другая группа исследователей, проводившая раскопки в том же районе на высоте почти три тысяч метров над уровнем моря, нашла ящик со стрелами, датируемый третьем тысячелетием до нашей эры.

Все это позволило ученым сделать вывод, что люди поднимались так высоко в горы в поисках кристаллов и разных полезных ископаемых.