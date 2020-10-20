Премьер-министр Никол Пашинян встретился с Аркадием Гукасяном и Бако Саакяном

Премьер-министр Никол Пашинян в правительстве встретился с бывшими президентами Республики Арцах Аркадием Гукасяном и Бако Саакяном.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра Армении, в ходе встречи были обсуждены ситуация в Нагорном Карабахе, сложившаяся в результате азербайджано-турецкой агрессии и шаги по противостоянию противнику.