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Премьер-министр Никол Пашинян встретился с Аркадием Гукасяном и Бако Саакяном

Премьер-министр Никол Пашинян встретился с Аркадием Гукасяном и Бако Саакяном

Премьер-министр Никол Пашинян в правительстве встретился с бывшими президентами Республики Арцах Аркадием Гукасяном и Бако Саакяном.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра Армении, в ходе встречи были обсуждены ситуация в Нагорном Карабахе, сложившаяся в результате азербайджано-турецкой агрессии и шаги по противостоянию противнику.


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