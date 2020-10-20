Строительство на Транш-3 дорожного коридора “Север-Юг” продолжается

Компания-подрядчик, осуществляющая строительство Транша-3 дорожного коридора “Север-Юг”, выполнит зимнее обслуживание дороги своими силами с привлечением определенных дополнительных ресурсов.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве территориального управления и инфраструктур Армении.

Заместитель министра территориального управления и инфраструктур Кристине Галечян, временно исполняющий обязанности генерального директора ГНКО “Дорожный департамент” Степан Мачян и другие ответственные лица сферы дорожного строительства посетили строительную площадку Транша-3 дорожного коридора “Север-Юг”, которая включает участок дороги Талин-Гюмри (46,2 км) и ознакомились с текущими дорожно-строительными работами.

Ответственные лица сферы дорожного строительства встретились с новым персоналом рабочей команды компании “Ай Ар Ди Инджиниеринг” во главе с Полом Кларком. Представитель компании-подрядчика китайской компании “Синогидро Корпорейшн” Гао Гуихуа ознакомил их с ходом строительства дороги.

Заместитель министра и представители дорожного департамента посетили также и рабочую базу “Синогидро Корпорейшн”, где в ходе состоявшегося обсуждения Галечян подчеркнула важность зимнего обслуживания дороги Талин-Гюмри в течение всей зимы. С 15 ноября на автомобильных дорогах Армении стартует зимний период обслуживания, и они должны быть уверены, что будет осуществляться должное обслуживание. Представитель компании-подрядчика заметил, что уже начались работы по накоплению необходимых материалов, зимнее обслуживание будут осуществлять своими силами, привлекая и определенные дополнительные ресурсы.

Подводя итоги визита, заместитель министра подчеркнула требование, предъявляемое к выполнению работ на должном и высоком уровне.