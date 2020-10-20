В центре Еревана будет построен многофункциональный комплекс с высотными зданиями

Земельный участок в 11 149,14 кв. м, находящийся по адресу ул. Кочиняна 15 административного района Кентрон будет застроен высотными зданиями многофункционального комплекса.

Как передает «Арменпресс», Совет старейшин Еревана принял это решение на 2-м заседании 5-й сессии.

Заместитель начальника уравления недвижимым имуществом аппарата мэрии Еревана Ваан Хачатрян отметил, что представленным проектом предлагается перевести значение земельного участка, находящегося по данному адресу из категории промышленных, недропользования и других производственных земель в категорию населенных пунктов и земель.

“В рамках действующего законодательства на основе соответствующей архитектурно-планировочной задачи собственником предусмотрена застройка многофункционального комплекса с высотными зданиями. Этот проект предложен с учетом того, что объекты общественного значения будут включены в реестр земель населенных пунктов”, - отметил Хачатрян и добавил, что будут построены жилые дома высотой до 15-ти этажей.

Содокладчик, заместитель председателя постоянной комиссии по вопросам градостроительства и землепользования Маркос Арутюнян сообщил, что они проекту дали положительное заключение.

Решение было принято 30 голосами “за”, 3 “против” и 3 воздержавшимися.

Лилит Демурян