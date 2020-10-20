В Киргизии задержали боевиков, связанных с сирийскими террористами

Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии задержали двух членов одной из международных террористических организаций, которые связаны с сирийскими боевиками. Как передает Арменпресс, об этом сообщил во вторник пресс-центр ГКНБ.

"ГКНБ в ходе оперативно-разыскных мероприятий, направленных на выявление, предупреждение и пресечение деятельности подпольных структур международных террористических организаций и их каналов финансирования, совместно с МВД в городе Джалал-Абад задержаны два гражданина республики", - говорится в сообщении.

По данным пресс-центра, задержанные, имена и фамилии которых в интересах следствия пока не указываются, 19 октября совершили нападение на местного предпринимателя и "похитили [у него] денежные средства в сумме 400 тыс. сомов [около $5 тыс.]".

Во время обыска у подозреваемых были обнаружены "похищенные денежные средства, фальшивая иностранная валюта, электрошокер и колюще-режущие предметы".

"Задержанные подозреваются в участии в деятельности незаконных вооруженных формирований на территории Сирии. По указанию их главарей они прибыли в республику для организации разбойных нападений с целью обеспечения финансовой поддержки международных террористических организаций", - отмечает ГКНБ.

Подозреваемые помещены в изолятор временного содержания ГОВД Джалал-Абада.