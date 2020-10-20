Оргкомитет в Токио оценил уровень киберугрозы для олимпийских игр

Организационный комитет олимпийских игр в Токио в связи с заявлениями о кибератаках сообщил, что не обнаружил "воздействия, которое могло бы оказать существенное влияние" на его работу, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"В свете организации олимпиады мы ведем подготовку и принимаем меры. На цифровые платформы, принадлежащие оргкомитету, непрерывно совершаются атаки различного масштаба, но в последние годы ущерба, который мог бы оказать существенное влияние на работу, не было", - приводит телеканал NHK заявление оргкомитета олимпиады.

В то же время по поводу того, было ли известно оргкомитету об указанных кибератаках, комитет заявил, что "не может обнародовать детали, касающиеся мер по кибербезопасности в связи с самой сутью вопроса", но продолжит взаимодействие с "соответствующими структурами для обеспечения мер безопасности".

Ранее МИД Британии обвинил Россию во враждебной киберактивности в отношении официальных лиц и организаций, готовивших Олимпийские игры в Токио.

Россия не принимает обвинения со стороны Лондона в хакерских атаках, российские ведомства сами постоянно сталкиваются с ними, заявил тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Песков ранее также отверг обвинения, заявив, что Россия не имеет к этой ситуации никакого отношения.