Послу ЕС в Ереване представлены факты и предъявлены требования жесткой оценки агрессии Азербайджана

Трое граждан должны встретиться с послом Евросоюза в Армении Андреа Викторин и предъявить требования жесткой оценки агрессии Азербайджана. Как передает «Арменпресс», перед встречей активистка Армине Мелконян представила, почему они проводят акции протеста перед офисами международных структур. “Призывы к стабильному миру, гуманизму в нашем регионе озвучивали именно эти международные структуры. Сегодня ЕС и Совет безопасности должны исполнять свою миссию по установлению мира в нашем регионе. Но мы снова сталкиваемся с их молчанием”.

По словам Армине Мелконян, международные организации опасаются предоставления Арцаху какого-либо статуса, так как прекрасно понимают, что после предоставления статуса дальнейшие оценки должны будут стать направленными. “Уничтожается культура целой нации, которая должна была быть под эгидой ЕС. Образование находится на нулевом уровне, дети не ходят в школы. В оценках должны быть уточнения, в чем причина их молчания по отношению к армянской стороне, которая борется за свою землю”, - сказала Мелконян. На встрече с послом ЕС граждане представят видео- и фотоматериалы, подтверждающие зверства азербайджанской стороны. Армине Мелконян задаст вопрос: что делают международные структуры, чтобы удержать и обвинить военного преступника - Азербайджана?

Перед зданием делегации Евросоюза собралась группа граждан с плакатами и призывами, осуждающими агрессию Азербайджана и Турции.

19 октября акция протеста прошла и перед посольством США в Ереване, в течение которой трое граждан, в том числе и Армине Мелконян, встретились с сотрудником посольства. После встречи сотрудник посольства, отвечающий за политические и экономические вопросы, обещал составить краткий отчет с описанием ситуации в Арцахе и Армении, основанный на требованиях протестующих, и отправить его в Вашингтон.

В тот же день митинг с призывами прекратить молчание, не закрывать глаза на зверства, совершаемые террористами Азербайджана и Турции, прошел и перед офисом ООН в Ереване.

Анна Григорян