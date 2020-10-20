В Армении подтверждено 1 234 новых случая COVID-19: выздоровели 526 пациентов

По состоянию на 20 октября в Армении всего подтверждено 66 694 случая COVID-19, 48 734 выздоровели.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 16 541 пациентов. За последние сутки проведено 2 893 теста, а в общем счете 352 764.

Таким образом, подтверждено 1 234 новых случая COVID-19, выздоровели 526 пациентов.

В общей сложности в Армении по причине COVID-19 зарегистрировано 1 101 летальных исходов (увеличились на 10).

В Министерстве здравоохранения Армении сообщают, что скончались женщины 52, 49, 83, 70 лет и мужчины 54, 67, 58, 82, 58, 49 лет. Все, кроме последнего пациента имели сопутствующие хронические заболевания.

Зафиксировано 2 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 318.

Правительство Армении 11 сентября приняло решение о замене чрезвычайного положения, объявленного в Армении 16 марта 2020 года и продленного до 11 сентября. С 17:00 часов 11 сентября чрезвычайное положение заменяется карантином на четыре месяца - до 11 января 2021 года включительно.

Лилит Демурян