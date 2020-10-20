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Трамп вновь пообещал вывести войска США из Афганистана

Трамп вновь пообещал вывести войска США из Афганистана

 Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что американские войска будут выведены из Афганистана, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Между прочим, мы уходим, все уходит, все они возвращаются обратно", - сказал Трамп, говоря об Афганистане, в ходе выступления в Аризоне.

Ранее США намеревались оставить в Афганистане 4 тысячи солдат, но помощник Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил в октябре, что их число должно сократиться до 2,5 тысяч. Сам Трамп написал в Twitter, что американские военные "должны вернуться домой к Рождеству", но развития это заявление пока не получило.


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