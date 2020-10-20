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На северном фланге передовой линии Азербайджан применяет авиацию и артиллерию: МО Армении

На северном фланге передовой линии Азербайджан применяет авиацию и артиллерию: МО Армении

На северном фланге передовой линии Азербайджан применяет авиацию и артиллерию. Как передает «Арменпресс», об этом сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.

“На северном фланге противник применяет авиацию и артиллерию, интенсивные тяжелые бои на южном направлении продолжаются. Подразделения Армии обороны предпринимают все соответствующие меры для пресечения атак противника”, - отметила Шушан Степанян.

С раннего утра подразделения Армии обороны Арцаха ведут тяжелые бои на южном направлении - в районе Ишханадзора.


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