На северном фланге передовой линии Азербайджан применяет авиацию и артиллерию: МО Армении
10:45, 20 Октябрь, 2020
На северном фланге передовой линии Азербайджан применяет авиацию и артиллерию. Как передает «Арменпресс», об этом сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.
“На северном фланге противник применяет авиацию и артиллерию, интенсивные тяжелые бои на южном направлении продолжаются. Подразделения Армии обороны предпринимают все соответствующие меры для пресечения атак противника”, - отметила Шушан Степанян.
С раннего утра подразделения Армии обороны Арцаха ведут тяжелые бои на южном направлении - в районе Ишханадзора.
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