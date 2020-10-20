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Армия обороны Арцаха азербайджанским силам наносит большие потери и в живой силе и в военной технике

Армия обороны Арцаха азербайджанским силам наносит большие потери и в живой силе и в военной технике

Ночь с 19 на 20 октября ситуация в зоне арцахо-азербайджанского конфликта была относительно стабильно напряженной. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Единый армянский информационный центр.

“На отдельных участках продолжались артиллерийские бои. Особенно интенсивные бои велись на южном направлении”, - сообщает центр.

Подразделения Армии обороны продолжают держать под контролем оперативную ситуацию и своими действиями причиняют вражеским силам многочисленные потери и в живой силе и в военной технике.


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