Общинный совет французского города Вьен единогласно принял резолюцию о признании Арцаха

Общинный совет французского города Вьен 19 октября единогласно принял резолюцию о признании Республики Арцах. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал вице-мэр Вьена Левон Сакунц.

“В 2014 году между Гадрутом и Вьеном были установлены общинные связи. Общинный совет, рассмотрев военную ситуацию, сложившуюся в Арцахе, выразил свою поддержку мирному населению, страдающему в результате этого конфликта, и обратился к правительству Франции с просьбой признать Республику Арцах. В ходе заседания совета также было принято решение о выделении 5 000 евро для населения, эвакуированного по причине войны”, - написал Сакунц.