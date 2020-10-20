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Общинный совет французского города Вьен единогласно принял резолюцию о признании Арцаха

Общинный совет французского города Вьен единогласно принял резолюцию о признании Арцаха

Общинный совет французского города Вьен 19 октября единогласно принял резолюцию о признании Республики Арцах. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал вице-мэр Вьена Левон Сакунц.

“В 2014 году между Гадрутом и Вьеном были установлены общинные связи. Общинный совет,  рассмотрев военную ситуацию, сложившуюся в Арцахе, выразил свою поддержку мирному населению, страдающему в результате этого конфликта, и обратился к правительству Франции с просьбой признать Республику Арцах. В ходе заседания совета также было принято решение о выделении 5 000 евро для населения, эвакуированного по причине войны”, - написал Сакунц.


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