Армянская община Барселоны провела второй митинг с требованием признания независимости Арцаха

Армянская община Барселоны провела второй митинг, требуя от властей Испании осудить агрессию Азербайджана и Турции, направленную против Арцаха и признать независимость Арцаха. В разговоре с «Арменпресс» председатель Армянского культурного союза Барселоны Татев Сулян сообщила, что акция проходила у представительства правительства Испании в Каталонии.

“Акцию организовали армянские организации Каталонии. Участники требовали, чтобы Испания осудила вовлеченность Турции и террористов-наемников, предприняла шаги по немедленному прекращению войны и признала независимость Арцаха. На митинге звучали речи на испанском, каталонском и на армянском языках. С молитвой и приветствием выступил Патриарший делегат Армянской Апостольской церкви Западной Европы, представитель Католикоса всех армян в Ватикане, архиепископ Хажак Парсамян. Присутствующие минутой молчания почтили память всех погибших, в том числе и память Армена Князяна, проживавшего в Испании. Он погиб в Арцахе 10 октября и был удостоен звания Героя Арцаха”, - рассказала Татев Сулян.

Татев Сулян, председатель Армянского культурного союза Барселоны, сообщила, что более 700 армян обратились к испанскому правительству, осуждая его безразличие. Участники митинга осудили и неполное освещение конфликта со стороны испанских СМИ, продажу оружия испанскими компаниями Турции и Азербайджану. Прозвучали требования, чтобы Испания, как член ЕС и ОБСЕ, прекратила бы свое молчание и, как развитая, демократичная страна, сторонница свободы слова и защищающая права человека, выразила свою точку зрения относительно опасности, угрожающей армянам Арцаха”, - представила Татев Сулян.

Она добавила, что требования армян Каталонии в письменной форме были переданы в представительство правительства Испании в Каталонии.

30 сентября акция, осуждающая широкомасштабные военные действия Азербайджана и Турции в отношении Арцаха и агрессию в отношении Армении, прошла и перед консульством Турции в Барселоне.

С 27 сентября Азербайджан, используя весь свой арсенал, при поддержке Турции начал военные действия, направленные против Арцаха. Огонь ведется даже в направлении мирного населения как в Арцахе, так и в Армении. Есть подтвержденная информация, что в вооруженных силах Азербайджана против армянской стороны воюют и наемники, переброшенные Турцией из Сирии. Азербайджан проигнорировал соглашение министров иностранных дел Армении, России и Азербайджана о прекращении огня, достигнутое 10 октября на встрече, организованной по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина и спустя несколько минут после вступления в силу договоренности продолжил обстреливать Арцах, предпринимать нападения, обстреливать передовые позиции и мирные населенные пункты.

17 октября между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой было принято решение об объявлении с 00:00 18 октября гуманитарного перемирия. Решение было принято в продолжение заявления, сделанного 1 октября, президентами Французской Республики, Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки, представляющих страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, а также заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 5 октября и, согласно совместному заявлению, принятому 10 октября в Москве. Однако, через несколько минут после вступления в силу договоренности о гуманитарном прекращении огня, Азербайджан вновь начал вести огонь в направлении передовой линии и территории Арцаха и предпринимать новые атаки.

Норайр Шогикян