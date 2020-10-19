Декларативные призыва демонстративно отвергаются Азербайджаном и Турцией: глава МИД Арцаха

Министр иностранных дел Республики Арцах Масис Маилян 19 октября принял участие во встрече глав внешнеполитических ведомств и защитников прав человека Республики Армения и Республики Арцах с представителями аккредитованных в Армении дипломатических миссий иностранных государств.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД Арцаха, в своем выступлении Масис Маилян представил ситуацию, создавшуюся в результате крупномасштабной агрессии, развязанной Азербайджаном и Турцией против Республики Арцах. В качестве дополнительной угрозы региональному миру министр иностранных дел назвал непосредственное участие Турции в развязанных Азербайджаном боевых действиях, в том числе путем переброски и вовлечения в вооруженные силы Азербайджана международных вооруженных террористов.

Глава МИД Арцаха особо подчеркнул, что международное сообщество не может оставаться нейтральным в вопросе выбора между войной и миром, так как своей безучастностью способствует изоляции народа Арцаха. А это именно то, к чему стремятся Азербайджан и Турция, которые рассматривают изоляцию Арцаха в качестве важного элемента военного противостояния и агрессии.

Министр отметил, что в ходе развязанной агрессии гражданское население и инфраструктура, имеющее жизненно важное значение, подвергаются умышленному нападению. Представляя создавшуюся гуманитарную ситуацию и предпринимаемые правительством шаги для ее разрешения, Масис Маилян подчеркнул также необходимость оказания непосредственной помощи народу Арцаха со стороны различных международных организаций.

Масис Маилян заявил, что в сложившейся ситуации международному сообществу необходимо предпринять более активные и действенные шаги, а не ограничиваться одними декларативными призывами, которые демонстративно отвергаются Азербайджаном и Турцией. Министр призвал международное сообщество признать независимость Республики Арцах в качестве эффективной меры по прекращению развязанной Азербайджаном военной агрессии, а также установлению прочного мира в регионе.