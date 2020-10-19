Отец героя известной фотографии Альберта Ованнисяна призывает всячески поддержать армию 

Отец посмертно награжденного медалью «За отвагу» Артака Ованнисяна Альберт Ованнисян призывает всячески помогать и поддерживать армянскую армию. Как сообщает Арменпресс, Ованнисян сказал об этом на пресс-конференции 19 октября.

«Я призываю вас поддержать нашу страну, нашу армию. Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы наши дети стали не героями-мучениками, а живыми героями. Я призываю всех помочь нашей армии и фондам», - сказал Ованнисян.

Фотография Альберта Ованнисяна появилась в армянских и международных СМИ с первых дней широкомасштабной войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха.