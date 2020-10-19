Время в Ереване: 11:07:36,   19 Октябрь

Отец героя известной фотографии Альберта Ованнисяна призывает всячески поддержать армию 

Отец героя известной фотографии Альберта Ованнисяна призывает всячески поддержать армию 

Отец посмертно награжденного медалью «За отвагу» Артака Ованнисяна Альберт Ованнисян призывает всячески помогать и поддерживать армянскую армию. Как сообщает Арменпресс, Ованнисян сказал об этом на пресс-конференции 19 октября.

«Я призываю вас поддержать нашу страну, нашу армию. Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы наши дети стали не героями-мучениками, а живыми героями. Я призываю всех помочь нашей армии и фондам», - сказал Ованнисян.

Фотография Альберта Ованнисяна появилась в армянских и международных СМИ с первых дней широкомасштабной войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации