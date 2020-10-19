На данный момент накал боевых действий на передовой несколько снизился

На данный момент накал боевых действий на линии соприкосновения конфликтующих сил Арцаха и Азербайджана несколько ослаб. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 19 октября заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

«Бои возобновились сегодня рано утром, и противник пытался перейти в наступление в направлении севера и юга. После одной-двух атак в северном направлении они были отброшены назад, на южном направлении продолжались ожесточенные бои, но в основном у сторон почти не было позиционных изменений. На данный момент накал боевых действий несколько снизился», - сказал Ованнисян.