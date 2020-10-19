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На данный момент накал боевых действий на передовой несколько снизился

На данный момент накал боевых действий на передовой несколько снизился

На данный момент накал боевых действий на линии соприкосновения конфликтующих сил Арцаха и Азербайджана несколько ослаб. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 19 октября заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

«Бои возобновились сегодня рано утром, и противник пытался перейти в наступление в направлении севера и юга. После одной-двух атак в северном направлении они были отброшены назад, на южном направлении продолжались ожесточенные бои, но в основном у сторон почти не было позиционных изменений. На данный момент накал боевых действий несколько снизился», - сказал Ованнисян.


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