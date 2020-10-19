Госсекретарь США проведет в Вашингтоне отдельные встречи с главами МИД Армении и Азербайджана 

Госсекретарь США Майк Помпео 23 октября проведет в Вашингтоне отдельные встречи с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном и министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Как сообщает Арменпресс, об этом сообщает сайт Politico.

Отмечается, что первым с госсекретарем США встретится министр иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, после чего Помпео встретится с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном.

Отмечается также, что посол Азербайджана в США Элин Сулейманов не исключил возможности встречи глав МИД Армении и Азербайджана в Вашингтоне.

Сайт добавляет, что визит министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Вашингтон в тот же день свидетельствует о том, что США активизируют свои усилия по снижению напряженности в зоне нагорно-карабахского конфликта.