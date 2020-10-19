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Раненый в результате азербайджанского обстрела 14-летний мальчик выписан выписан из реанимации

Раненый в результате азербайджанского обстрела 14-летний мальчик выписан выписан из реанимации

14-летний Нарек, получивший в Варденисе ранение в результате удара беспилотника вооруженных силах Азербайджана, находится в стабильном состоянии и выписан из отделения интенсивной терапии. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь медицинского центра «Сурб Аствацамайр» Геворг Дердзян.

«Он пробудет в МЦ «Сурб Аствацамайр» еще несколько дней под строгим контролем врачей. Мальчик получил осколочное ранение в области грудной клетки, левый гемопневмоторакс, правый пневмоторакс, ушиб живота», - написал Дердзян.


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