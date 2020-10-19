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Премьер-министр провел встречу с представителями внепарламентских политических сил

Премьер-министр провел встречу с представителями внепарламентских политических сил

Премьер-министр Никол Пашинян в правительстве провел встречу с представителями внепарламентских политических сил.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян коснулся сложившейся в результате азербайджано-турецкой агрессии ситуации, а также шагов и действий армянской стороны.

Премьер-министр также ответил на ряд вопросов.


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