Премьер-министр провел встречу с представителями внепарламентских политических сил
20:34, 19 Октябрь, 2020
Премьер-министр Никол Пашинян в правительстве провел встречу с представителями внепарламентских политических сил.
Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян коснулся сложившейся в результате азербайджано-турецкой агрессии ситуации, а также шагов и действий армянской стороны.
Премьер-министр также ответил на ряд вопросов.
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