Премьер-министр Армении Никол Пашинян проводит встречу с представителями внепарламентских политических сил. Как сообщает Арменпресс, встреча проходит в здании правительства.

Встреча внепарламентских сил премьер-министра Армении проходит в закрытом формате, пока неизвестно, какие вопросы включены в повестку дня встречи.

Предыдущая встреча премьер-министра Армении с внепарламентскими силами состоялась 12 октября.