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Пашинян проводит встречу с представителями внепарламентских политических сил

Пашинян проводит встречу с представителями внепарламентских политических сил

Премьер-министр Армении Никол Пашинян проводит встречу с представителями внепарламентских политических сил. Как сообщает Арменпресс, встреча проходит в здании правительства.

Встреча внепарламентских сил премьер-министра Армении проходит в закрытом формате, пока неизвестно, какие вопросы включены в повестку дня встречи.

Предыдущая встреча премьер-министра Армении с внепарламентскими силами состоялась 12 октября.


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