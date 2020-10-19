Лидеры Армении и Азербайджана выразили готовность ко встрече

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев затронули вопрос о готовности к встрече в Москве при посредничестве России. Как сообщает Арменпресс, в интервью интервью российскому информационному агентству ТАСС и Пашинян, и Алиев отметили, что готовы провести встречу для поиска решения нагорно-карабахского вопроса.

На вопрос журналиста «Готовы ли Вы сами приехать в Москву, чтобы встретиться со своим визави при посредничестве РФ», премьер-министр Пашинян отметил:

«Я уже сказал, что мы всегда говорили, что нагорно-карабахский вопрос должен решаться исключительно мирным путем. К сожалению, это Азербайджан не согласен с этой точкой зрения.

Наша позиция — что нагорно-карабахский конфликт должен решаться исключительно мирным путем. И я готов приложить все необходимые усилия, чтобы достичь такого результата. В том числе и поехать, встретиться, поговорить. Но все мы должны понять, что решение должно опираться на компромисс, не на капитуляцию одной из сторон, а на компромисс.

И между прочим, если нет готовности с другой стороны, мы готовы бороться до конца за права нашего народа, за права наших соотечественников в Нагорном Карабахе. Я думаю, что это позиция правительства Армении, народа Армении, армянской диаспоры. Я думаю, что это честная и конструктивная позиция».

На тот же вопрос журналиста Алиев ответил: «Мы всегда готовы встретиться и в Москве, и в любом другом месте, для того чтобы положить конец противостоянию и найти пути урегулирования».