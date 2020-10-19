В правительстве под председательством премьер-министра Никола Пашиняна состоялось внеочередное заседание Совета безопасности

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в заседании, кроме членов СБ, приняли участие также президент Республики Армения Армен Саркисян, Верховный Патриарх и Католикос Всех Армян, Его Святейшество Гарегин Второй, руководитель парламентской фракции “Мой шаг” Лилит Макунц, руководитель парламентской фракции “Просвещенная Армения” Эдмон Марукян, председатель Постоянной комиссии НС по внешним связям Рубен Рубинян, председатель Постоянной комиссии НС по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян, представитель парламентской фракции “Процветающая Армения” Арман Абовян.

Заседание Совета безопасности началось с молитвы Католикоса Всех Армян.

В ходе заседания были обсуждены сложившаяся вследствие азербайджано-турецкой агрессии ситуация в Нагорном Карабахе и шаги по противодействию противнику.