Действия Анкары на Кавказе угрозу представляют и для ЕС: Армен Саркисян

Известный аналитик Бен Юда интервьюировал президента Армении Армена Саркисяна. Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью аппарата президента, он коснулся этого интервью в статье о нагорно-карабахском конфликте, опубликованной в “POLITICO”.

Статья с частичными сокращениями переведена и представлена ниже.

“Президент Армении Армен Саркисян заявил, что действия Анкары на Кавказе представляют угрозу и для Евросоюза. Он ожидает от НАТО ответов по поводу участия Турции в войне в Нагорном Карабахе. Армен Саркисян сказал, что он готов поехать в Брюссель, чтобы самому заявить трансатлантическому блоку о действиях Анкары на Кавказе, а Европейский Союз предупредить об угрозе, которую они представляют.

“Если я поеду в Брюссель, я хотел бы поговорить с руководством НАТО об очень странной ситуации, Турция, полноправный член НАТО, вовлечена в войну, которая не имеет ничего общего с НАТО. Почему член НАТО действует так свободно, а НАТО ничего не делает? Означает ли это, что НАТО дало ему зеленый свет?” - сказал президент Армении в интервью “POLITICO”.

Турция поддержала своего традиционного союзника, Азербайджан, и в прошлом месяце, когда обострился замороженный нагорно-карабахский конфликт. Боевые действия уносят сотни жизней, обе стороны обвиняют друг друга в убийствах мирных жителей.

Армения обвиняет Турцию в отправке истребителей и сирийских наемников в Азербайджан. Анкара это отрицает, хотя ряд материалов в прессе подтвердили присутствие сирийских наемников и истребителей F-16. Президент Азербайджана Ильхам Алиев признал, что в его стране есть истребители F-16, но настаивал, что они не использовались в боевых действиях.

Саркисян сказал, что хотел бы посетить штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, чтобы “получить объяснения” относительно того, почему “огромное количество турецкого оружия, беспилотников и F-16 задействовано в процессе бомбардировок мирного населения Армении”. Это оружие производства НАТО. Двигатели из Австрии, авиационное радиооборудование из Канады, детали ракет из Великобритании и т. д.

Саркисян также отметил, что он готов отправиться в Париж, Лондон и Берлин, чтобы представить позицию Армении европейским лидерам. “Я готов сказать Ангеле Меркель, что я понимаю, что Европа занята другими делами, что все заняты COVID-19, но, уважаемый канцлер, Вы, вероятно, не очень представляете, что то, что сейчас на Кавказе, придет и к Вам. Это катастрофа, не биологическая, это вирус нестабильности, вирус войны.

Саркисян сказал, что он хочет, чтобы все это поняли. “Война, спровоцированная Турцией и Азербайджаном, грозит созданием новой Сирии. Или же Турция станет создателем и менеджером европейского энергетического кризиса”. (Важные энергетические трубопроводы находятся рядом с Нагорным Карабахом).

В то же время он не видит необходимости напоминать президенту Франции Эмануэлю Макрону о возможных геополитических разветвлениях конфликта. “Я думаю, что Макрон понимает, что нестабильность на Кавказе ударит по всему региону, а затем затронет и Западную Европу”, - сказал Саркисян. Он понимает, что присутствие Турции в Азербайджане означает, что Южная Европа, Центральная Азия будут зависеть от Турции, Турция станет региональной сверхдержавой. “Именно этого и хочет добиться президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган”.

Во Франции, где проживает большое количество армян, в Парламент внесен законопроект о признании Республики Арцах или Нагорного Карабаха. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал, что он ожидает от Франции признания Нагорного Карабаха, но вероятность его принятия (законопроекта) мала.

Армен Саркисян также сказал, что будет очень рад, если Франция признает отделенный регион. “Мы, армяне, всегда считали, что вопрос должен решиться путем мирных переговоров, чтобы не усложнять ситуацию, поэтому мы пока воздерживались от признания Республики Арцах». Он добавил: “Но, конечно, если мы не увидим света в конце туннеля, мы признаем Нагорный Карабах”.

Армения пытается представить Брюсселю нынешнюю войну как часть возрастающего самоутверждения Турции, которое уже привело Анкару к конфликту со странами-членами ЕС по всему региону. В Ливии Турция от имени правительства, поддерживаемого ООН, вмешалась против поддерживаемого Францией военного лидера Халифы Хафтара, а в восточной части Средиземного моря турецкие корабли ищут газ в водах Греции и Кипра.

“Создается впечатление, - сказал Саркисян, - что Эрдоган, нарушая статус-кво, создает вокруг себя лишь нестабильность. Турция, кажется, довольно спокойно плавает в этом море нестабильности, поскольку позволяет себе играть со всеми”.

Армен Саркисян сказал, что создалось впечатление, что Европа и НАТО не могут повлиять на Анкару, и это поставило под угрозу доверие к этим структурам. “Я всех в Брюсселе призываю оказать давление на Турцию. Прежде всего, они должны решить для себя, что может быть приемлемо, потому что действия Турции наносят ущерб НАТО, ее репутации и основной идее о том, что это альянс, который существует для защиты от врага”.

Он считает, что вмешательство Турции отныне изменит геополитику Южного Кавказа, превратив Азербайджан в платформу для более широкого региона для турецкого влияния на его ключевую сеть трубопроводов.

Саркисян также предупредил, что сирийские наемники могут стать фактором долгосрочной дестабилизации в регионе. “Они создадут здесь еще одну зону нестабильности, которая будет угрожать Азербайджану, России, Армении и Ирану.

Саркисян сожалеет, что страны за пределами Европы заняты другими вопросами, например, выборами в США.

Россия, союзник Армении, которая в прошлом поставляла оружие и Азербайджану, до сих пор предпочитает не оказывать военную помощь Еревану. Однако в последние недели Кремль был ведущей дипломатической силой переговоров о неудавшемся прекращении огня.

“Я ценю то, что делают президент Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров”, - сказал Саркисян.

Официальные лица Армении неоднократно заявляли, что они рассматривают конфликт не только как территориальный спор, но и как продолжение Геноцида армян 1915 года, в течение которого в Османской империи было убито более 1,5 миллиона армян.

Армен Саркисян утверждает, что Турция желает не просто преподать урок Армении, чтобы сказать то, что произошло 105 лет назад, будет продолжено, но и сказать: “Армяне, вы будете подвергнуты еще одному геноциду в 2020 году, и это произойдет на глазах всего международного сообщества”.

Хотя Турция и Азербайджан заявляют, что война направлена на освобождение оккупированных территорий, признанных во всем мире как часть Азербайджана. Тем не менее, Армен Саркисян настаивает: “Они ведут войну, чтобы провести этническую чистку, чтобы очистить эту территорию от армян”