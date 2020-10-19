Армения обратилась в ЕСПЧ с требованием расширить промежуточные меры, примененные к Азербайджану

Республика Армения обратилась в Европейский суд по правам человека с требованием расширить сферу применения промежуточных мер в отношении Азербайджана. Об этом на пресс-конференции 19 октября в зале «Арменпресс» сказал представитель Армении в Европейском суде по правам человека Егише Киракосян.

“Вчера, учитывая события последних дней и последних недель, задокументированные различными видеоматериалами, в которых определенно видны эпизоды расстрелов военнопленных, неуважительного отношения к телам погибших - надругательства, обезглавливания и другие преступления, которые ужасны и просто неприемлемы и с точки зрения гуманитарного права и с точки зрения прав человека, мы обратились в ЕСПЧ. Принимая во внимание все эти обстоятельства, мы обратились в ЕСПЧ с требованием расширить сферу действия промежуточных мер, чтобы они была нацелены не только на гражданское население, гражданские объекты и населенные пункты, но и на безопасность любого человека, оказавшегося под контролем властей Азербайджана”, - сказал Киракосян.

Егише Киракосян выразил надежду, что в ближайшие дни будет ответ суда, и он также будет положительным.

“В этом процессе предпринятые промежуточные меры сложно претворить в жизнь, поскольку идут военные действия, однако их воздействие сейчас очень важно и в дальнейшем также будет очень важно”, - отметил Егише Киракосян.

27 сентября Республика Армения обратилась в Европейский суд по правам человека с заявлением применить в отношении Азербайджана промежуточные меры. То есть заставить Азербайджан прекратить бомбардировки гражданских объектов по всей линии соприкосновения Республики Армения и Республики Арцах, заставить Азербайджан воздерживаться от неизбирательных наступательных операций, от нападения на граждан, на гражданские объекты и населенные пункты. ЕСПЧ удовлетворил заявление армянской стороны.

С 27 сентября Азербайджан при поддержке Турции начал военные действия против Арцаха, используя весь свой арсенал, поражая даже мирное население как в Арцахе, так и в Армении. Есть подтвержденная информация, что в вооруженных силах Азербайджана против армянской стороны воюют и наемники, переброшенные Турцией из Сирии. Азербайджан проигнорировал соглашение министров иностранных дел Армении, России и Азербайджана о прекращении огня, достигнутое 10 октября на встрече, организованной по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина и спустя несколько минут после вступления в силу договоренности продолжил обстреливать Арцах, предпринимать нападения, обстреливать передовые позиции и мирные населенные пункты.

17 октября между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой было принято решение об объявлении с 00:00 18 октября гуманитарного перемирия. Решение было принято в продолжение заявления, сделанного 1 октября, президентами Французской Республики, Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки, представляющих страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, а также заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 5 октября и, согласно совместному заявлению, принятому 10 октября в Москве. Однако, через несколько минут после вступления в силу договоренности о гуманитарном прекращении огня, Азербайджан вновь начал вести огонь в направлении передовой линии и Арцаха, а также предпринимать атаки.

Норайр Шогикян