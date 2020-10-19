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Согласно последним данным, азербайджанская сторона потеряла 6 259 человек

Согласно последним данным, азербайджанская сторона потеряла 6 259 человек

Согласно последним данным, азербайджанская сторона за период войны потеряла 195 БПЛА, 16 вертолетов, 22 штурмовика, 566 единиц бронетехники, 4 тяжелые огнеметные системы залпового огня ТОС и 6 259 единиц живой силы.

Как передает «Арменпресс», Единый армянский информационный центр сообщает, что в последних боях Армией обороны были сбиты еще 9 БПЛА, 12 единиц бронетехники, есть 150 погибших.


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