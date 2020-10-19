Анн Идальго рассказала о программе визита европейской молодежи в Арцах

Мэр Парижа Анн Идальго обратилась к возможности признания независимости Арцаха со стороны Парижа и аналогичные решения, уже принятые другими городами. Как сообщает «Арменпресс», об этом Идальго заявила в интервью “Nouvelles dʻArmenie”.

“Я заметил, что Милан занял очень четкую позицию в пользу права признания и самоопределения Нагорного Карабаха. Совет Парижа не может этого сделать, потому что закон о местном самоуправлении не позволяет муниципалитетам признавать или заключать договор с организацией, не признанной Францией. Но город может позволить другие инициативы. Мне сообщили, что AGBU Europe в качестве наблюдателей хочет отправить в Нагорный Карабах молодых европейцев. Я считаю, что это отличная инициатива. Я посоветовала, чтобы после возвращения, они рассказали бы мэрам европейских городов о том, что они видели. Эта инициатива должна состояться в середине ноября”.