Россия перед Турцией ставит вопрос о переброске террористов в зону карабахского конфликта

Россия при обсуждениях ситуации с Турцией поднимает вопрос о переброске террористов из Сирии и Ливии в зону нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает «Арменпресс», со ссылкой на ТАСС, об этом заявил спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и Африке, замминистра иностранных дел Михаил Богданов.

“Мы обсуждаем все эти вопросы”, - сказал он.

Отвечая на уточняющий вопрос, поднимает ли российская сторона вопрос недопустимости переброски террористов в зону нагорно-карабахского конфликта, замминистра иностранных дел России ответил: “Конечно”.

С 27 сентября Азербайджан при поддержке Турции начал военные действия против Арцаха, используя весь свой арсенал, поражая даже мирное население как в Арцахе, так и в Армении. Есть подтвержденная информация, что в вооруженных силах Азербайджана против армянской стороны воюют и наемники, переброшенные Турцией из Сирии. Президент Франции Макрон подтвердил, что он владеет серьезными доказательствами, что эти джихадисты связаны с террористической группировкой “Исламское государство”. Фактами вовлеченности наемников владеет и Россия. Об этом сообщил источник из Министерства обороны США. Президент Сирии Башар аль-Асад заявил, что и Дамаск может подтвердить, что Турция из Сирии в Карабах отправила джихадистов.