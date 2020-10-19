В зону нагорно-карабахского конфликта перебралась новая группа террористов: РИА Новости

ЕРЕВАН, 19 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. 16 октября более тысячи боевиков из Сирии были через Турцию отправлены в зону нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает «Арменпресс», источник "РИА-Новости" сообщил, что, согласно информации, в Нагорный Карабах собираются двинуться еще тысяча боевиков.

«В прошлую пятницу более тысячи боевиков были отправлены воевать в Нагорный Карабах, а в ближайшие дни будет передислоцирована еще одна группа», - сказал собеседник “РИА-Новости”.

Ранее сирийский лидер Башар Асад сообщил “РИА-Новости”, что боевики уходят из Сирии и что Турция использует террористов из Сирии и других стран в зоне нагорно-карабахского конфликта.

С 27 сентября Азербайджан при поддержке Турции начал военные действия против Арцаха, используя весь свой арсенал, поражая даже мирное население как в Арцахе, так и в Армении. Подтверждена информация о том, что в составе азербайджанской армии воюют против армянской стороны наемники, переброшенные из Сирии через Турцию. Президент Франции Макрон подтвердил, что у него есть серьезные факты на этот счет. Джихадисты связаны с террористической группировкой «Исламское государство». В России также есть факты о причастности наемников. Об этом также заявил источник в Минобороны США. Президент Сирии Башар аль-Асад заявил, что Дамаск может подтвердить, что Турция отправила джихадистов из Сирии в Карабах.