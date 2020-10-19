СМИ: Макрон заявил, что исламисты во Франции не будут спать спокойно

Президент Франции Эммануэль Макрон на заседании совета обороны заявил, что "исламисты не будут спать спокойно во Франции"․ Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на свои источники.

Совет обороны с участием президента и членов правительства собрался в воскресенье вечером в связи с убийством преподавателя истории, которое произошло в пятницу и потрясло всю страну.

Также телеканал отмечает, что с понедельника начнутся проверки авторов 80 сообщений в соцсетях, которые высказывали поддержку напавшего на преподавателя.

В пятницу вечером злоумышленник обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати, который ранее на уроках, где обсуждалась тема свободы слова, демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Убийство произошло около школы в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа. Макрон назвал произошедшее террористическим актом.

В ходе расследования дела, которым занимается антитеррористический отдел прокуратуры, были задержаны 11 человек.

В воскресенье в Париже на площади Республики и других городах Франции состоялись акции в память об убитом учителе, участники манифестаций вышли с лозунгами в защиту свободы слова и поддержки преподавателей. В акции в Париже приняли участие в том числе премьер-министр страны Жан Кастекс, ряд членов правительства, мэр Анн Идальго.

Елисейский дворец объявил, что 21 октября состоится национальная церемония прощания с убитым учителем.