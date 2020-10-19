Армения отвергает намерение Азербайджана разрешить карабахский конфликт военным путем: МИД

ЕРЕВАН, 19 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Армения привержена достигнутым 10 и 17 октября соглашениям о прекращении огня и урегулированию нагорно-карабахского конфликта исключительно путем мирных переговоров. Как сообщает «Арменпресс», об этом говорится в заявлении, распространенном МИД Армении.

«17 октября министерства иностранных дел Армении и Азербайджана одновременно выступили с заявлением об объявлении режима прекращения огня по гуманитарным соображениям, которое было достигнуто благодаря усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ и при личном посредничестве президента Франции.

Однако, как и в прошлый раз, после достижения договоренности в Москве Азербайджан в очередной раз продемонстрировал полное нежелание выполнять взятые на себя обязательства.

Все это сопровождалось заявлениями представителей военно-политического руководства Азербайджана о том, что Азербайджан не прекратит боевые действия до «победоносного конца» войны. Примечательно, что тогда же аналогичные заявления были сделаны в Турции.

Через несколько минут после объявления о прекращении огня по гуманитарным соображениям вооруженные силы Азербайджана возобновили боевые действия, а утром 18 октября нанесли масштабное наступление на южном направлении.

Фактически, это второе соглашение о прекращении огня, которое Азербайджан не желает или не может выполнять, вводя в заблуждение международное сообщество, прежде всего сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Мы привержены обязательствам, взятым в Московской декларации от 10 октября и Декларации от 17 октября, с основной целью установления прочного прекращения огня, поддерживаемого с помощью механизмов проверки.

В этой связи мы подтверждаем те заявления, которые являются практическим выражением заявлений сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 1 октября, а также заявлений министров иностранных дел сопредседателей от 5 октября.

Мы привержены урегулированию исключительно мирными средствами путем переговоров.

«Придерживаясь достигнутых договоренностей, Республика Армения оставляет за собой право предпринять все необходимые шаги, чтобы решительно отвергнуть намерение Азербайджана решить вопрос военным путем», - говорится в заявлении МИД.