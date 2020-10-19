“Не будьте слепы”: арцахские женщины проводят акцию протеста перед офисом ООН

Женщины из Арцаха, вынужденно переехавшие в Ереван вместе со своими детьми, проводят акцию протеста перед офисом ООН в Армении.

Как передает «Арменпресс», они требуют от международного сообщества адекватной реакции на турецко-азербайджанскую террористическую агрессию, направленную против Арцаха.

У собравшихся в руках плакаты с надписями на английском и на русском языках, адресованные международному сообществу. “Не будьте слепы”, “Признайте Арцах”, “Терроризм уже под вашим носом”, “Молчание равносильно насилию”, “Выйдете”, “Мы хотим мира”.

Женщины скандировали “Не будьте слепы”, “Остановите азербайджанскую агрессию”.

“Здесь собрались женщины, которые оставили на передовой своих мужей, отцов, братьев и, не имея альтернативы, временно переехали сюда. Мы требуем прекращения войны, мы пытаемся поднять вопрос обо всех преступлениях, которые в это время в Арцахе совершают Турция и Азербайджан. Мы ждем, что представитель ООН в Армении встретится с нами и услышит наши голоса”, - сказала одна из участниц Ирина Сафарян.

С 27 сентября Азербайджан при поддержке Турции начал военные действия против Арцаха, используя весь свой арсенал, поражая даже мирное население как в Арцахе, так и в Армении. Есть подтвержденная информация, что в вооруженных силах Азербайджана против армянской стороны воюют и наемники, переброшенные Турцией из Сирии. Азербайджан проигнорировал соглашение министров иностранных дел Армении, России и Азербайджана о прекращении огня, достигнутое 10 октября на встрече, организованной по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина и спустя несколько минут после вступления в силу договоренности продолжил обстреливать Арцах, предпринимать нападения, обстреливать передовые позиции и мирные населенные пункты.

17 октября между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой было принято решение об объявлении с 00:00 18 октября гуманитарного перемирия. Решение было принято в продолжение заявления, сделанного 1 октября, президентами Французской Республики, Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки, представляющих страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, а также заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 5 октября и, согласно совместному заявлению, принятому 10 октября в Москве. Однако, через несколько минут после вступления в силу договоренности о гуманитарном прекращении огня, Азербайджан вновь начал вести огонь в направлении передовой линии и Арцаха, а также предпринимать атаки.

Лилит Демурян