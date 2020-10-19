Армяне Греции осудили Азербайджан и Турцию, перекрыв греко-турецкий блокпост

ЕРЕВАН, 19 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Многие армяне, проживающие в Греции, выразили протест против военных операций, начатых Азербайджаном, Турцией в отношении Арцаха и Армении. Рано утром 19 октября они прошли маршем из центра Александруполиса к греко-турецкому блокпосту, а затем маршем перекрыли его.

Как сообщает «Арменпресс», армяне и поддерживающие их иностранцы размахивали флагами Армении и Арцаха, скандируя «Мы победим», «Победа, победа, победа».

В руках протестующих держали плакаты, на которых было написано: «Арцах силен», «Нагорный Карабах уже независим», «Мир в Арцахе».

Армяне всего мира после начавшихся 27 сентября широкомасштабных военных действий на арцахско-азербайджанской линии соприкосновения мобилизуются и инициируют беспрецедентные акции протеста против агрессии Азербайджана и Турции и во имя признания Арцаха.Несколько дней назад они перекрыли различные автомагистрали европейского межгосударственного значения.

Анжела Амбарцумян