В Армении подтверждено 766 новых случаев COVID-19: выздоровели 104

По состоянию на 19 октября в Армении подтверждено 65 460 случаев заболевания коронавирусом, 48 208 человек вылечены.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает сайт Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА.

На данный момент лечение от коронавируса проходят 15 845 пациента. За последние 24 часа было проведено 1 722 тестов, всего - 349 871 тестов.

Таким образом, выявлено 766 новых подтвержденных случая коронавируса, 104 вылечившихся. В общей сложности от коронавирусной болезни зарегистрирован 1091 смертельный исход (+10).

Минздрав РА сообщает о случаях смерти у женщин 65, 83, 68, 60 лет и мужчин 74, 86, 64, 74, 51, 67 лет. Все имели сопутствующие хронические заболевания.

Зарегистрировано также 316 случаев смерти, когда у пациентов была подтверждена коронавирусная инфекция, но смерть наступила от другого заболевания.

11 сентября правительство приняло решение заменить введенное в Республике Армения чрезвычайное положение, объявленное 16 марта 2020 года и продленное до 11 сентября, на карантин — с 17:00 11 сентября по 11 января 2021г. включительно.

Лилит Демурян