Захват позиции противника: группа солдат будет награждена

ЕРЕВАН, 19 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Ряд военнослужащих Армии обороны, в тесном сотрудничестве с добровольцами, в результате совместных операций уничтожили живую силу, оружие и боеприпасы противника, захватили позицию противника, после чего заминировали и благополучно покинули этот район.

Как передает «Арменпресс», Армия обороны распространила сообщение, в котором говорится, что майор Овик Мирзоян, капитаны Армен Андрян, Шант Айрапетян, Давид Айрапетян, Корюн Согомонян, старший лейтенант Айк Акопян, рядовые Самвел Исаханян, Алик Шавершян, Сурен Хачатрян, Норик Хачатрян, младшие сержанты Карен Петросян, Андраник Арамян и Альберт Фарманян, добровольцы Сейран Авагимян, Варужан Манасян, Эрик Агаджанян и полковник запаса Манвел Григорян будут награждены медалями «За отвагу».

«Отличную боеготовность продолжают демонстрировать также ПВО Армии обороны. Младший сержант Арам Абагян, младший сержант Роберт Симонян и рядовой-контрактник Тигран Багдасарян за выведение из строя 4 вражеских БПЛА, представлены к награде медалями «За боевую службу». Ребята продолжают действовать на разных участках поля боя, умножая каждый день число потерь противника», - говорится в сообщении.