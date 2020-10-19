Героический эпизод: предотвращение нападения Азербайджана и его отступление на несколько километров

ЕРЕВАН, 19 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Пресс-секретарь Минобороны РА Шушан Степанян описывает героические эпизод боев 18 октября, когда азербайджанские вооруженные силы нанесли танковую атаку в южном направлении, используя 7 танков, в том числе один Т-90, и 5 бронетранспортеров для доставки пехоты.

«Противник стремился оказать на личный состав огневое и психологическое давление с помощью быстрой атаки, обеспечив прорыв на ключевом участке границы. Благодаря профессионализму полковников Степана Горгяна, Станислава Ерёмина и мастерства рядового противотанковых войск Гарика Аракеляна, высоких моральных качеств и отличных слаженных действий, атака была предотвращена и противник был отброшен на несколько километров», - по сообщению «Арменпресс» отметила Степанян.